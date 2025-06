In den nächsten Tagen wirds vor allem im Norden der Schweiz so richtig heiss. Foto: MeteoSchweiz

Nachdem die Niederungen der Alpensüdseite, das Wallis und die Genferseeregion bereits am Samstag von einer Hitzewelle betroffen gewesen seien, werde diese am Sonntag auch die übrigen Niederungen der Schweiz erreichen, teilte Meteoschweiz auf der Webseite mit.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Temperaturen dürften damit in den nächsten Tagen auf der Alpensüdseite auf 32 bis 34 Grad steigen, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 55 Prozent. Auch in der Nacht dürfte es nicht mehr unter 20 Grad abkühlen.

In den Niederungen der Deutschschweiz erwarte man ab Sonntag Temperaturen von 33 Grad, in der Region Basel von bis zu 35 Grad. Die relative Luftfeuchtigkeit erreiche 30 bis 45 Prozent. Die Tiefsttemperaturen dürften zwischen 17 und 21 Grad liegen, in städtischen Gebieten höher.

Wie rettest du dich vor der Hitze? Was sind deine besten Tipps zum Abkühlen? Schreib es uns oder schick uns gleich deine besten Aufnahmen per Whatsapp auf die Nummer 079 813 8041 oder via Mail an redaktion@blick.ch oder hier per Kontaktformular.