DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Video
Weihnachts-Werbung: Bei Coop sprechen die Lebensmittel
Weihnachts-Werbespot
Bei Coop beginnen die Lebensmittel zu sprechen
Weihnachten ist ein grosses Geschäft. Mit Werbung versuchen viele uns zu überzeugen - auch die Detailhändler. Coop setzt auf sprechende Lebensmittel.
Publiziert: vor 17 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen