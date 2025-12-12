DE
FR
Abonnieren

Weihnachts-Werbeclip
Migros drückt auf die Tränendrüse

Weihnachten ist ein grosses Geschäft. Mit Werbung versuchen viele uns zu überzeugen - auch die Detailhändler. Migros drückt auf die Tränendrüse.
Publiziert: vor 17 Minuten
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen