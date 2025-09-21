DE
Wilder Verkaufsstart in Mumbai
Apple-Fans prügeln sich um neues iPhone

Zum Verkaufsstart des neuen iPhone 17 herrscht vor einem Apple-Store in Mumbai Chaos. Sogar die Polizei muss eingreifen.
Publiziert: 09:49 Uhr
