Video
Viral
Mumbai: Apple-Fans prügeln sich um neues iPhone
Wilder Verkaufsstart in Mumbai
Apple-Fans prügeln sich um neues iPhone
Zum Verkaufsstart des neuen iPhone 17 herrscht vor einem Apple-Store in Mumbai Chaos. Sogar die Polizei muss eingreifen.
Publiziert: 09:49 Uhr
