Spektakuläres Naturschauspiel Hier schiesst gleich ein Eisberg aus dem Wasser

Eine Gruppe von Touristen erlebt einen epischen Moment, als der riesige Eisberg des Perito Moreno Gletschers in Santa Cruz, Argentinien, aus dem Wasser auftaucht. Dies geschah am 24. Januar während einer Expedition an der Nordwand des siebtgrössten Gletschers der Welt.