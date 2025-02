Sie hatten keinen Empfang mehr iPhone-Funktion rettet drei Skifahrern das Leben

Die Satelliten-Funktion des iPhones hat drei verunglückte Skifahrer in den USA gerettet. Sie konnten ein SMS ohne Handyempfang schicken. Diese Funktion ist auch in vielen Ländern Europas verfügbar. In der Schweiz muss man dafür mindestens die Version iOS 16.4 haben.

Publiziert: 16:36 Uhr | Aktualisiert: 16:51 Uhr