Vance hält Rede in Indien «Präsident Trump will keinen Handelskrieg anzetteln»

Donald Trump hält mit seinen Zollankündigungen die Welt in Atem. Viele werfen ihm vor, einen Handelskrieg anzetteln zu wollen. Dem widerspricht US-Vice JD Vance in einer Rede in Indien, die er dort vor Wirtschaftsführern hielt.

Publiziert: vor 30 Minuten