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Unweit der Schweizer Grenze
Heftiger Schneefall in Macugnaga

Im Nordwesten Italiens herrscht Ausnahmezustand: Über ein Meter Neuschnee, Stromausfälle und Lawinengefahr haben das Piemont am Wochenende ins Chaos gestürzt.
Publiziert: vor 21 Minuten
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