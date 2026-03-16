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Unweit der Schweizer Grenze: Schneefall in Macugnaga
Unweit der Schweizer Grenze
Heftiger Schneefall in Macugnaga
Im Nordwesten Italiens herrscht Ausnahmezustand: Über ein Meter Neuschnee, Stromausfälle und Lawinengefahr haben das Piemont am Wochenende ins Chaos gestürzt.
Publiziert: vor 21 Minuten
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