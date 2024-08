«Uf de Bode jetzt!» Video zeigt Polizeieinsatz in Wattwil SG

In Wattwil SG kam es am Montagabend zu einem Polizeieinsatz. Ein nach eigenen Aussagen psychisch auffälliger Mann konfrontiert die Beamten mit Messer und Schraubenzieher in der Hand, nachdem er zuvor einen Krankenwagen angefordert und die Sanitäter bedroht hatte.