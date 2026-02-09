«Der FCZ ist jetzt das schlechteste Team der Liga»
Der FCZ feiert in dieser Saison sein zehnjähriges Jubiläum. 2016 stieg der Stadtklub ab – ein solches Revival will man nun unbedingt verhindern. Im «FORZA!» wird die Lage der Zürcher thematisiert: «Der FCZ ist derzeit das schlechteste Team der Liga.»
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.