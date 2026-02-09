DE
Wiederholt sich das Trauma von 2016?
«Der FCZ ist jetzt das schlechteste Team der Liga»

Der FCZ feiert in dieser Saison sein zehnjähriges Jubiläum. 2016 stieg der Stadtklub ab – ein solches Revival will man nun unbedingt verhindern. Im «FORZA!» wird die Lage der Zürcher thematisiert: «Der FCZ ist derzeit das schlechteste Team der Liga.»
Tobias Wedermann und Florian Raz
