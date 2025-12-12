DE
Ski: Vonn völlig Aufgelöst bei Hymne
Vonn völlig Aufgelöst bei Hymne
Lindsey Vonn ist erstmals seit März 2018 wieder Weltcupsiegerin. In St. Moritz deklassiert sie die Konkurrenz und knöpft Didier Cuche einen Rekord ab.
Publiziert: 14:23 Uhr
