Tränen bei Superstar
Vonn völlig Aufgelöst bei Hymne

Lindsey Vonn ist erstmals seit März 2018 wieder Weltcupsiegerin. In St. Moritz deklassiert sie die Konkurrenz und knöpft Didier Cuche einen Rekord ab.
Publiziert: 14:23 Uhr
