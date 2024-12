Gigantismus in Saudi-Arabien In diesen Stadien soll die WM 2034 stattfinden

Auch der Schweizer Fussballverband SFV unterstützt die WM 2034 in Saudi-Arabien. Dies wurde am Dienstag kommuniziert. In diesem Video sieht man die geplanten Stadien, zum Teil neu, zum Teil werden bestehende ausgebaut. Klar ist: An Luxus wirds nicht fehlen.