DE
FR
Abonnieren

Doppeltorschütze Corvi
«Bei mir gibts noch Luft nach oben»

Auch wenn der HCD drei der letzten sechs Spiele verloren hat, ist man beim Leader nicht im Alarmzustand. Gegen den SC Bern gelingt ihnen ein souveräner Auswärtssieg.
Publiziert: 00:17 Uhr
Teilen
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen