DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Video
Sport
Darts: Bellmont gibt Einblicke in mentale Arbeit im Dartssport
Bester Schweizer Darts-Profi
«Ja, ich arbeite mit einem Mental-Trainer zusammen»
Der Schweizer Dartsspieler Stefan Bellmont erklärt in seinem Lokal, wie wichtig der mentale Aspekt im Darts ist – und gibt auch tiefe Einblicke hinter die Kulissen.
Publiziert: 20:51 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Mehr zu Darts
1:11
Bei Major-Debüt im November
Bellmont bezwingt sensationell die Weltnummer 5 James Wade
1:11
Technik von Profis gelernt
Wieso wirft Michelle Hunziker Pfeile auf dem Jungfraujoch?
0:44
Coach sitzt auf der Schulter
Kuriose Trainingsmethode von Dartsprofi
1:00
Show von Littler
9-Darter lässt Fans komplett eskalieren
1:16
Kuriose Szenen beim Darts
Pfeil im Schuh und Leck-Attacke
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen