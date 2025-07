Aus für Sabalenka Anisimova sorgt für grosse Überraschung in Wimbledon

Amanda Anisimova sorgt für eine grosse Überraschung in Wimbledon. Im Halbfinal schlägt sie Aryna Sabalenka in drei Sätzen und steht zum ersten Mal in einem Final an einem Grand Slam.

Publiziert: 17:48 Uhr