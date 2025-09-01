Abtreibung ist mehr als eine medizinische Entscheidung – sie ist ein moralischer Zündstoff. Jeder hat eine Meinung. Aber wie viel Wissen steckt dahinter? Darüber sprechen wir in dieser Folge «Soda hesches».

Severin Pfeffer Projektleiter Young Audiences

