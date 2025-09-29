Dating war noch nie einfach. Aber heute fühlt es sich an wie ein Vollzeitjob. In der neusten Folge «Soda hesches» reden Debora und Severin über die Realität hinter Tinder & Co: Machen Dating-Apps Beziehungen wirklich einfacher? Oder nur oberflächlicher?

