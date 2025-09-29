DE
FR
Abonnieren

Von Liebe keine Spur
Datingapps: Helfen oder schaden sie?

Dating war noch nie einfach. Aber heute fühlt es sich an wie ein Vollzeitjob. In der neusten Folge «Soda hesches» reden Debora und Severin über die Realität hinter Tinder & Co: Machen Dating-Apps Beziehungen wirklich einfacher? Oder nur oberflächlicher?
Publiziert: vor 32 Minuten
|
Aktualisiert: 25.09.2025 um 12:47 Uhr
Teilen
Kommentieren
RMS_Portrait_AUTOR_238.JPG
Severin PfefferProjektleiter Young Audiences

Diese und alle anderen Folgen des Gen-Z-Podcast «Soda hesches» gibt es als Video hier bei Blick, auf allen gängigen Audio-Streaming-Plattformen (Spotify, Apple Podcasts) sowie auf Youtube.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen