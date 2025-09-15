DE
Vielleicht gar nicht mehr so wichtig
Was bringt ein Studium heutzutage noch?

Früher war ein Studium das Ticket zum Erfolg. Heute? Zwischen Studienabbruch, Fachkräftemangel und TikTok-Millionär:innen wirkt der Uniabschluss oft wie ein teures Hobby. Braucht es das Studium überhaupt noch? Darüber sprechen wir in dieser Folge «Soda hesches».
Publiziert: 07:00 Uhr
Aktualisiert: 11.09.2025 um 10:55 Uhr
Severin Pfeffer

Diese und alle anderen Folgen des Gen-Z-Podcast «Soda hesches» gibt es als Video hier bei Blick, auf allen gängigen Audio-Streaming-Plattformen (Spotify, Apple Podcasts) sowie auf Youtube.

