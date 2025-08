Sydney Sweeney und Sabrina Carpenter machen es vor Machen wir Frauen uns selber runter?

Emanzipation 2025 – und doch fühlt es sich manchmal an wie ein Rückschritt. Ein Albumcover wie das von Sabrina Carpenter reicht aus, um das Netz in Lager zu spalten: sexy oder sexistisch? In dieser Folge «Soda hesches» sprechen wir über Frauen und ihren Selbstwert.

Publiziert: vor 12 Minuten | Aktualisiert: 30.07.2025 um 14:00 Uhr