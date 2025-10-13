DE
Erfolgreiche Schweizer Firmen machens vor
4-Tage-Woche: Zukunft oder Traum?

Mehr Freizeit, weniger Stress und trotzdem voller Lohn – klingt nach Utopie. Aber immer mehr Unternehmen in der Schweiz testen die 4-Tage-Woche. In dieser Folge von «Soda hesches» sprechen wir über das Arbeitszeitmodell der Zukunft, oder wie wir es gerne hätten.
Publiziert: vor 30 Minuten
|
Aktualisiert: 07.10.2025 um 14:37 Uhr
RMS_Portrait_AUTOR_238.JPG
Severin PfefferProjektleiter Young Audiences

Diese und alle anderen Folgen des Gen-Z-Podcast «Soda hesches» gibt es als Video hier bei Blick, auf allen gängigen Audio-Streaming-Plattformen (Spotify, Apple Podcasts) sowie auf Youtube.

