Mehr Freizeit, weniger Stress und trotzdem voller Lohn – klingt nach Utopie. Aber immer mehr Unternehmen in der Schweiz testen die 4-Tage-Woche. In dieser Folge von «Soda hesches» sprechen wir über das Arbeitszeitmodell der Zukunft, oder wie wir es gerne hätten.

Severin Pfeffer Projektleiter Young Audiences

