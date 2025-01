SPD und Grüne empört Merz wird nach gewonnener Abstimmung ausgebuht

Seit dem Messerangriff in Aschaffenburg tobt ein heftiger Streit über die aktuelle Asylpolitik in Deutschland – in der Gesellschaft, aber auch im Deutschen Bundestag. Am Mittwoch wurde ein Antrag zur Verschärfung der Asylpolitik im Bundestag angenommen.

Publiziert: 18:12 Uhr