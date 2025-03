Sie singen im Duett Grande und Erivo eröffnen den Abend

Der Star des Abends eröffnet mit einer absoluten Gänsehaut-Version von «Somewhere Over the Rainbow». Cynthia Erivo schliesst sich an. Dann singen die beiden zusammen.

Publiziert: 01:13 Uhr | Aktualisiert: vor 14 Minuten