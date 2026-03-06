DE
Seltsame Schlammquellen im Zürichsee – Polizei untersucht
Schlammquellen im Zürichsee
Leservideo zeigt das seltsame Phänomen
Seit Donnerstag sprudelt es am Zürichsee-Ufer zwischen Au und Horgen. Mehrere Behörden befassen sich jetzt mit dem merkwürdigen Vorfall.
Publiziert: 20:17 Uhr
