DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Video
Polizeivideo zeigt: Hier wird der Schweizer verhaftet
Polizeivideo zeigt
Hier wird der Schweizer verhaftet
Vik G. soll in Spanien ein Drogennetzwerk geleitet haben. Nun verhaftete ihn die kolumbianische Polizei nach sechsmonatigen Ermittlungen.
Publiziert: vor 26 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen