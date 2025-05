Partystimmung in Basel Christian feiert mit Freunden vor dem Halbfinale

Christian aus Mainz (D) feiern mit Schweizer Freunden hier in Basel die ESC-Party. Das Finale schauen sie in der Arena Plus und hoffen ganz fest, dass Celine Dion dort auf die Bühne schreiten wird.

Publiziert: 16:31 Uhr | Aktualisiert: vor 48 Minuten