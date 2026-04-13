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Outfit-Video gepostet
Heidi Klum als «Techno-Hexe» am Coachella

Heidi Klum besucht auch dieses Jahr wieder das Coachella-Festival. An Tag 2 verblüfft sie mit einem Techno-Hexen-Outifit.
Publiziert: vor 34 Minuten
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