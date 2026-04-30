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Tiktok-Trend: Jugendliche stürmen Scientology-Gebäude
Neuer Trend auf Tiktok
Hier stürmen Jugendliche ein Scientology-Gebäude
Auf Tiktok kursieren derzeit zahlreiche Videos, die zeigen, wie Jugendliche Einrichtungen der Scientology-Kirche stürmen. Der Trend schwappt jetzt auch nach Europa über.
Publiziert: 16:30 Uhr
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