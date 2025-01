Nach sechs Jahren im Bundesrat Hier erklärt Viola Amherd ihren Rücktritt

Verteidigungsministerin Viola Amherd hat am Mittwoch ihren Rücktritt aus der Landesregierung angekündigt. Sie stelle ihr Amt per Ende März nach gut sechs Jahren zur Verfügung, sagte sie in Bern vor den Medien. Über einen Rücktritt war seit Längerem spekuliert worden.

Publiziert: vor 17 Minuten | Aktualisiert: vor 15 Minuten