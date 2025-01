Leservideo aus Baar ZG Schüsse und Polizeieinsatz sind nur eine Übung

Blick-Leser melden spektakulären Polizeieinsatz in Baar ZG. Polizisten seilen sich an einem Hausdach ab und stürmen in eine Wohnung. Es handelt sich dabei um eine Übung, wie die Polizei auf Anfrage bestätigt.