Homophobe Attacke
Karin Bearpark in Laden bespuckt

In einem Instagram-Post erzählt die Zürcher Moderatorin Karin Bearpark, wie sie in einem Kleiderladen in Slowenien von einem Mann bespuckt wurde. Dort war die 26-Jährige mit ihrer Freundin.
Publiziert: 17:40 Uhr
