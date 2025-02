«Hoi Alice und grüezi mitenand» Maurer wünscht Weidel in Videobotschaft Mut

An einer Wahlkampfveranstaltung der AfD am vergangenen Wochenende in Neu-Isenburg hat der Alt Bundesrat Ueli Maurer einen Auftritt in Form einer Videobotschaft. Darin wünscht er der Kanzlerkandidatin Alice Weidel alles gute für den Wahlkampf.

Publiziert: vor 52 Minuten | Aktualisiert: vor 34 Minuten