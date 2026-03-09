DE
Brand in Schüpfen: Aufnahmen zeigen meterhohe Flammen
Haus steht in Vollbrand
Aufnahmen zeigen meterhohe Flammen
In Schüpfen BE steht ein Bauernhaus in Vollbrand. Die Feuerwehr ist vor Ort und versucht den Brand zu löschen. Über mögliche Verletzte gibt es noch keine Angaben.
