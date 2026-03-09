DE
Haus steht in Vollbrand
Aufnahmen zeigen meterhohe Flammen

In Schüpfen BE steht ein Bauernhaus in Vollbrand. Die Feuerwehr ist vor Ort und versucht den Brand zu löschen. Über mögliche Verletzte gibt es noch keine Angaben.
Publiziert: vor 53 Minuten
