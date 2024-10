Harald Glenz (57) «Wollen eine Dienstleistung für die Bevölkerung erbringen»

Die Post setzt statt auf Filialen immer mehr auf Agenturen in Dorfläden oder Bäckereien. Viel zu verdienen gibt es dabei für die Betreiber aber nicht, gerade für die kleinen. Das sagt auch Harald Glenz (57), Vizepräsident einer Konsumgenossenschaft in Salgesch VS.