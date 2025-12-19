DE
Beat Jans zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität
Bundesrat Beat Jans
«Wollen neue Ermittler einstellen»
Der Bundesrat um Beat Jans stellt am Freitag eine neue Strategie zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität vor.
Publiziert: vor 20 Minuten
|
Aktualisiert: vor 18 Minuten
