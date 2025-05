«Finde das zum Kotzen» Andrea Kiewel stänkert gegen deutsches ESC-Duo

Dass Abor & Tynna und dem ZDF-Fernsehgarten eine Absage erteilt haben, hat Moderatorin Andrea Kiewel offenbar etwas in den falschen Hals bekommen. In der Sendung am Sonntag lässt sie ihrem Frust mit dem Duo, das Deutschland am ESC vertritt, freien Lauf.

Publiziert: vor 15 Minuten | Aktualisiert: vor 13 Minuten