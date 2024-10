Feuerinferno in Grosny Gaszisterne explodiert an Tankstelle nahe Universität

Drama in Tschetschenien: Riesige Flammen steigen in Grosny auf. An einer Tankstelle nahe einer Universität explodiert eine Gaszisterne, Trümmer fliegen auf Wohnhäuser. Die Ursache ist unklar.