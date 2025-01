Feuer auf Flughafen in Südkorea Air-Busan-Maschine in Flammen

Am Flughafen Gimhae in Südkorea wurden 176 Menschen aus einem brennenden Flugzeug gerettet. Das Feuer brach am Heck einer Air Busan Maschine aus, die nach Hongkong fliegen sollte. Ein Passagier wurde bei der Evakuierung leicht verletzt.

Publiziert: vor 20 Minuten