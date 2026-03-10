DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Video
Burger-King-CEO beisst genüsslich in Whopper-Burger
«Fehlt nur eine Serviette»
Burger-King-CEO beisst genüsslich in Whopper-Burger
Als Reaktion auf die McDonald's-Aktion beisst auch der CEO von Burger King in eine Burger – und scheint es zu geniesen.
Publiziert: vor 50 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen