Bald identifiziert dank KI?
Überwachungsvideo zeigt verdächtige Person

20 Jahre ist es her, seit Jennifer Kess aus Florida spurlos verschwand. Jetzt könnte KI helfen, den Fall endlich zu lösen.
Publiziert: vor 47 Minuten
