Avdili über Wohnungsnot
«Ich kenne die Situation und kann nachfühlen»

Përparim Avdili will Zürcher Stadtpräsident werden. Im Videointerview erzählt über seine Visionen für die Stadt, und wie er das Wohnungsnot-Problem lösen will.
Publiziert: 11:24 Uhr
