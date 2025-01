Anita Haas (80) trauert um Sohn «Er hat nie dreingeschlagen oder jemanden angefasst»

Anita Haas (80) aus Dotzigen BE sitzt an ihrem Küchentisch und kämpft mit den Tränen. Ihr Sohn Kurt Haas (†62) kam am 2. Januar unter mysteriösen Umständen in Büren an der Aare BE ums Leben. Jetzt erhebt sie Vorwürfe.