DE
FR
Abonnieren

Angriff auf US-Konsulat in Dubai
Video zeigt Moment des Einschlags

Am Dienstagabend kam es beim US-Konsulat in Dubai zu einer Explosion. Jetzt ist ein Video aufgetaucht, die den Angriff zeigen soll.
Publiziert: 21:01 Uhr
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen