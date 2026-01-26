DE
Einsatz auf A1: Zwei Personen nach Verfolgungsjagd verhaftet
Zwei Personen verhaftet
Blick-Leser filmt Polizeieinsatz auf der A1
Die Kantonspolizei Zürich hat in der Nacht auf Montag auf der A1 kurz nach dem Gubristtunnel in Weiningen zwei Personen verhaftet, die sich einer Polizeikontrolle entziehen wollten.
Publiziert: 15:27 Uhr
