Zuhause für 57 Tierarten auf Raum von 17 Fussballfeldern Mega-Savanne in englischem Zoo eröffnet

Ein neues afrikanisches Areal im Chester Zoo in England öffnet am Samstag seine Tore. Auf einer Fläche von 17 Fussballfeldern leben 57 Tierarten, darunter Giraffen und Zebras, in einer weitläufigen Savanne.

Publiziert: vor 32 Minuten