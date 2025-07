Will Smith postet Ankunft «Es ist mein erstes Konzert in der Schweiz»

Am Samstagabend tritt Will Smith am Gurtenfestival auf. Am Mittag vor seinem Auftritt ist der US-Superstar bereits mit seinem Privatjet in Bern-Belp gelandet. Von der Schweiz und dem Festival ist er mehr als begeistert.

Publiziert: vor 26 Minuten | Aktualisiert: vor 25 Minuten