Wichtiges Detail fehlt in Propaganda-Video Putin prahlt mit verschollenem US-Soldaten in russischer Armee

Mit Will, einem 28-jährigen US-Amerikaner in seinen Truppen will Putin auf X prahlen. Doch ein wichtiger Aspekt wird dabei nicht erwähnt. Laut US-amerikanischen Medien soll Wilmer Puello-Mota wegen Kinderpornographie seit Anfang des Jahres angeklagt und geflüchtet sein.