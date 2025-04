Weit abseits von New York Zeekr stellt Modell mit schnellster Ladekapazität der Welt vor

In New York feiert die Traditionsmesse «New York Auto» ihr 125. Jubliäum. Doch der Wind hat gedreht. Nicht mehr die USA, sondern China führen die Innovation an. Bestes Beispiel dafür: der «007GT» von Zeekr, der praktisch gleichzeitig in Hangzhou vorgestellt wird.

Publiziert: vor 37 Minuten | Aktualisiert: vor 35 Minuten