Weil er die Massage nicht mochte Mann fackelt Auto seiner Frau ab

Ein wütender Ehemann in Thailand setzte das Auto seiner Frau in Brand, nachdem er mit ihrer Massage unzufrieden war. Die Obstverkäuferin Wichuda will nun rechtliche Schritte gegen ihren Mann Khunakorn einleiten, der bereits früher Gegenstände aus Wut angezündet hatte.

Publiziert: vor 41 Minuten