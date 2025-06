Wasserrohrbruch in Oerlikon «Alle meine Materialien sind kaputt»

Am Sonntagmorgen hat sich in Zürich-Oerlikon an der Wehntalerstrasse ein Wasserrohrbruch ereignet. Einsatzkräfte von Schutz & Rettung mussten ausrücken. In den Kellern wurde alles überflutet.

Publiziert: vor 23 Minuten | Aktualisiert: vor 5 Minuten