Während Live-Sendung Australische Reporterin wird von Gummischrot getroffen

Während einer TV-Sendung zu den Protesten in Los Angeles wurde 9News-Korrespondentin Lauren Tomasi von Gummischrot an ihrem Bein getroffen. Sie und ihr Kameramann seien in Sicherheit und werden die Berichterstattung fortsetzen.

Publiziert: 09:29 Uhr | Aktualisiert: vor 51 Minuten